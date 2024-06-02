لأول مرة.. العمال البريطاني يتعهد بخفض عدد المهاجرين ووقف "خطة رواندا"

تعهد حزب العمال البريطاني بتقليص عدد المهاجرين، في وقت ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

وقال زعيم الحزب كير ستارمر في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" نشرت اليوم الأحد "سأخفض أرقام الهجرة"، في حين أن المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ 14 عاما يضعون هذا الموضوع منذ فترة طويلة في قلب النقاش العام في المملكة المتحدة.

وبلغ صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا 685 ألف شخص إضافي عام 2023، بحسب الإحصاءات الرسمية، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل العام السابق (764 ألف شخص).

وأضاف ستارمر "إذا منحتموني الثقة وعهدتم لي بمفاتيح داونينغ ستريت، فسأقطع لكم هذا الوعد: سأسيطر على حدودنا، وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا".

ووفق صحيفة "ذا صن"، يعتزم حزب العمال منع الشركات التي تنتهك قوانين العمل من توظيف عمال من الخارج، والتأكد من أن القطاعات التي تطلب تأشيرات عمل للأجانب تدرّب البريطانيين على هذه الوظائف.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها كير ستارمر خفض الهجرة إذا وصل إلى السلطة، ويأتي ذلك في ظل تقدم حزبه بنحو 20 نقطة على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وأكد ستارمر "لن أتهرب من التحدي"، منددا بـ"فشل" المحافظين في الحد من الهجرة رغم وعودهم.

وأضاف "يجب أن يكون لدينا دائما خيار توظيف عامل بريطاني أولا"، في حين أشارت الصحيفة إلى خطر أن تؤدي مثل هذه الوعود إلى "حرب مع الجناح اليساري لحزبه".

في الآن نفسه، أعلن زعيم حزب العمال أنه في حال فوزه سيتخلى فورا عن خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.