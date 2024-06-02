ليبرمان: رفضت عرضا من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه تلقى عرضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع، لكنه أكد أنه يرفض الانضمام إلى هذه الحكومة وأنه سيعمل على إسقاطها.

وأوضح ليبرمان اليوم الأحد -في مقابلة مع برنامج يبثه موقع صحيفة يديعوت أحرونوت- أنه تلقى هذا العرض الأسبوع الماضي بعلم نتنياهو، في حين نفى حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم تقديم هذا العرض.

وذكر ليبرمان أن العرض جاء بسبب ما يتعرض له نتنياهو من "ضغط شديد جدا"، في إشارة إلى الخلافات المتصاعدة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي ومكونات حكومة الطوارئ.

ورأى زعيم "إسرائيل بيتنا" أنه لم يعد بالإمكان إصلاح هذه الحكومة، وقال إنه لن "يقع في الفخ نفسه مرتين" مشيرا إلى أنه كان في السابق وزيرا للدفاع تحت رئاسة نتنياهو، ثم قدم استقالته.

وأكد ليبرمان أنه يتعاون حاليا مع زعيم المعارضة يائير لبيد وزعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر -بعد لقائهم الثلاثي الأسبوع الماضي- من أجل الإطاحة بهذه الحكومة.

ويواجه نتنياهو ضغوطا داخلية وأخرى خارجية من قبل الولايات المتحدة، في ظل عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة. وقد أنذره عضو مجلس الحرب بيني غانتس بأنه سيستقيل من حكومة الطوارئ بحلول الثامن من الشهر الجاري إذا لم توضع إستراتيجية جديدة للحرب والمرحلة التي تليها.