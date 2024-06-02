الاحتلال يعتقل 5 أشقاء غزيين ويهدم منزلا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد 5 أشقاء من قطاع غزة بعد اقتحامها منزلا غربي رام الله بالضفة الغربية، كما هدمت منزلا غرب بيت لحم، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى، وسط تواصل الاقتحامات والاعتقالات.

وأتى اعتقال الأشقاء بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيتونيا بعدد من الجيبات العسكرية، فيما أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قضية معتقلي غزة تشكل التحدي الأكبر للمؤسسات الحقوقية، في ظل القيود المشددة التي فرضها الاحتلال عليهم، وممارسته لجريمة الإخفاء القسري.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال رفقة جرافة عسكرية منطقة عين جويزة في الولجة وشرعت بهدم منزل بإطار إجبار المواطنين على مغادرة القرية، وفق رئيس مجلس القرية خضر الأعرج.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدن الخليل ونابلس وجنين، حيث اعتقلت نحو 7 شبان بعد مداهمة منازلهم.

تغطية صحفية: الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، صباح اليوم pic.twitter.com/dYAJ3iWDxT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 2, 2024

اقتحام باحات الأقصى

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/L0cEKKPN9o — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 2, 2024

تشييع شهيد

وفي أريحا بالضفة، شيّع أهالي المدينة أمس جثمان الشهيد أحمد حميدات الذي قتله جيش الاحتلال مساء السبت في مخيم عقبة جبر.

وكان الشهيد البالغ من العمر 16 عاما أُصيب برصاص الاحتلال الذي نصب له كمينا على أطراف المخيم قرب إحدى المستوطنات، واعتقل أيضا شابا آخر بعد إصابته بالرصاص.

وفي الناصرة فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة طالبت بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير الشهيد وليد دقة المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية منذ وفاته متأثرا بإصابته بالسرطان في السابع من نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الشرطة إن المظاهرة غير قانونية واعتقلت اثنين بينهم أخ الشهيد. وكانت عائلة أبو دقة قد خاضت مسارا قانونيا وأطلقت حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراحه بعد تدهور حالته الصحية إلا أن الاحتلال رفض ذلك حتى وفاته.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد برصاص الاحتلال بالضفة الغربية 520 فلسطينيا، فيما أصيب نحو 5 آلاف آخرين.