شاهد.. القسام تعرض مخلفات جيبين إسرائيليين دمرتهما ببيت لاهيا

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مخلفات كمين سابق استهدف قوة إسرائيلية خاصة شمالي قطاع غزة.

وبحسب فيديو القسام، يعود الكمين إلى يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في منطقة الشافعي شمالي بيت لاهيا.

وبثت القسام أجزاء من الجيبين الإسرائيليين المستهدفين، وبندقية "إم 16" (M16)، وبعض الخوذ والعتاد الخاصة بجنود الاحتلال.

ومنتصف ذلك الشهر، أعلنت كتائب القسام استهداف 5 جيبات عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا، بقذائف "الياسين 105".

وأكدت القسام آنذاك، أنه تم تدمير جيبين اثنين أحدهما من نوع "وولف" والآخر من نوع "ديفندر"، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال على غرار الكمائن المحكمة، وعمليات القنص الدقيقة، واستهداف القوات والآليات الإسرائيلية بقذائف مضادة للأفراد والدروع، وغيرها.