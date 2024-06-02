جندي احتياط إسرائيلي يلقى قنبلة على مبنى لوزارة الدفاع

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن جندي احتياط ألقى قنبلة بدائية الصنع أمام منشأة لوزارة الدفاع شرق تل أبيب، اليوم الأحد، وهذا ما أدى إلى وقوع انفجار بدون تسجيل إصابات.

وذكرت الصحيفة أن جندي الاحتياط (48 عاما) ألقى القنبلة في موقف سيارات تابع للمنشأة التي تقع داخل قاعدة تل هشومير، ولاذ بالفرار، لكن السلطات لاحقته وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

وأوضحت الصحيفة أن الجندي "يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وسبق اتهامه بارتكاب حوادث عنف خطيرة ضد العاملين في قسم إعادة التأهيل، ومنها التهديد بقتل عاملين في القسم".

#شاهد | مصادر عبرية: لحظة إلقاء جندي مصاب بــ"صدمة الحـ..رب" قنبلة على مقر للجيش في "تل هشومير". pic.twitter.com/q2PEekTI4Q — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 2, 2024

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد ذكرت أن قرابة 10 آلاف جندي أصيبوا بأعراض نفسية منذ بداية الحرب في غزة.

وأقر الجيش الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي بأنه يواجه أكبر مشكلة في الصحة النفسية منذ عام 1973، وفقا لما صرح به رئيس قسم الصحة النفسية في الجيش لوسيان ليئور لصحيفة هآرتس.