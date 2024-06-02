استطلاع: 40% من الإسرائيليين يدعمون مقترح بايدن لصفقة التبادل

أظهر استطلاع بشأن مآل الحرب في غزة أجري لصالح هيئة البث الإسرائيلية، أن 40% من الإسرائيليين يدعمون مقترح صفقة تبادل الأسرى التي كشف عنها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي حين أن 32% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل ستفكك قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقا للاستطلاع ذاته، يعتقد 42% أن "حماس" ستواصل السيطرة على غزة.

كما أظهر استطلاع هيئة البث الإسرائيلية أن 55% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب توسيع المواجهة مع حزب الله اللبناني بعد إبرام صفقة التبادل، وهو ما يعارضه 24% ممن شملهم الاستطلاع.

وتتزايد الضغوطات داخل إسرائيل وخارجها على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق مع حركة حماس يضمن وقفا لإطلاق النار وصفقة تبادل تضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

مقترح بايدن

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه الجمعة، وعرض لأول مرة تفاصيل مقترح إسرائيلي بهذا الشأن، مكونا من 3 مراحل.

وقدم بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض، تفاصيل المقترح، وأهمها وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بغزة ودخول المساعدات.

ووصف بايدن المقترح الإسرائيلي بمثابة خارطة طريق لوقف كامل وتام لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه جرى نقل المقترح إلى حركة حماس عبر قطر.

ويأتي حديث بايدن عن هذا المقترح رغم رفض إسرائيل في وقت سابق مقترحا آخر قدمته مصر وقطر، وأعلنت حماس موافقتها والفصائل الفلسطينية عليه في السادس من مايو/أيار الماضي.

وبوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري حماس وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، في حين تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.