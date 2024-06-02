أمير قطر ورئيس الإمارات يدعمان جهود وقف إطلاق النار بغزة

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعمهما لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان للديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات أكدا خلال مباحثاتهما في أبو ظبي، دعمهما للوصول إلى سلام شامل على أساس حل الدولتين يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

كما شملت المباحثات -وفقا للبيان- العلاقات الأخوية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها، وتعزير العمل الخليجي المشترك.

وكان أمير دولة قطر وصل، في وقت سابق اليوم، أبو ظبي في زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات.

سمو الأمير المفدى يغادر مدينة أبوظبي، بعد زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكان في مقدمة مودعي سموه أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. #قطر #الإمارات https://t.co/vIvm2eHxKV pic.twitter.com/Ya5gWufwiC — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 2, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم أكثر من 118 ألف شهيد ومصاب وأكثر من 10 آلاف مفقود ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.

وتقود قطر ومصر بمشاركة الولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في مسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى والمحتجزين.