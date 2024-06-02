أحمدي نجاد يسجل ترشحه للرئاسة الإيرانية

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (68 عاما) سجل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية يونيو/حزيران الجاري بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.

يذكر أن نجاد سبق وتولى المنصب فترتين متتاليتين، حيث فاز بانتخابات الرئاسة عام 2005 أمام هاشمي رفسنجاني، ثم أعاد الكرة وترشح لفترة رئاسية ثانية سنة 2009، وفاز على منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.

أكمل ولايته الرئاسية الثانية في 15 يونيو/حزيران 2013، وخلفه في المنصب حسن روحاني الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنة نفسها بدعم من الإصلاحيين، وعين نجاد بعد فترة قصيرة من ذلك عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في إيران.

وأول أمس الجمعة قدم السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة غداة تقدّم مفاوض نووي سابق آخر، هو المحافظ سعيد جليلي، بترشيحه للانتخابات.

وإلى جانب هؤلاء الثلاثة تقدّم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همّتي (67 عاما) المحسوب على الإصلاحيين، والذي سبق وترشح للانتخابات الرئاسية عام 2021. وحصل حينها على 8.4% من الأصوات فقط.

يذكر أن خوض المرشحين للانتخابات مرهون بمصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا. الذي يتولى مهمة التدقيق بشأنهم، ومن المقرر أن ينشر في 11 يونيو/حزيران الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة المقررة في 28 يونيو/حزيران الجاري.