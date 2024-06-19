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عاجل | هيئة شؤون الأسرى: شهادات مروعة عن ظروف أسرى غزة بمعسكر تيمان الإسرائيلي
19/6/2024-|آخر تحديث: 19/6/202407:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)
هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني:
- محام زار الصحفي محمد عرب في معسكر الاعتقال الإسرائيلي "سدي تيمان" تحت قيود مشددة.
- زيارة الصحفي محمد عرب بمعسكر تيمان كشفت عدم علمه بمكان احتجازه.
- المحامي الذي زار عرب بمعسكر تيمان نقل عنه شهادات مروعة بشأن ظروف المعتقلين من قطاع غزة.
- بعض معتقلي غزة قضوا أثناء الاعتقال.
- بعض معتقلي غزة تعرضوا لتعذيب وتنكيل وإذلال واغتصاب.
- بعض معتقلي غزة بترت أطرافهم وخضعوا لجراحات دون تخدير.
- إدارة معسكر تيمان تبقي المعتقلين مقيدي الأيدي مدة 24 ساعة.
المصدر : الجزيرة