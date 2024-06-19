شاهد.. عراك في الكنيست بين عناصر الأمن ومحتجين يطالبون برحيل نتنياهو

شهدت منصة الضيوف في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صدامات محدودة وعراكا بالأيدي بين عناصر الأمن وعدد من الضيوف المحتجين المطالبين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع الصدامات بعدما رفع عدد من المحتجين لافتات ورددوا شعارات تطالب برحيل نتنياهو وحكومته، فتدخل حراس الكنيست لإنهاء الاحتجاج.

كما أظهرت مشاهد أخرى تظاهر عدد من المحتجين في أروقة الكنيست للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

يأتي هذا مع تصاعد التوترات الداخلية في إسرائيل على خلفية عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة وأزمة قانون التجنيد.