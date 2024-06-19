عاجل | حسن نصر الله: العدو يخفي خسائره في جبهة الشمال
19/6/2024-|آخر تحديث: 19/6/202406:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات
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عاجل | حسن نصر الله: جبهتنا في جنوب #لبنان عطلت الحياة الاقتصادية في شمال إسرائيل
عاجل | حسن نصر الله: حتى لو لم تكن لدينا نية حرب فإن العدو يخاف ويظل يعزز قواته في الشمال وهذا يؤثر على جبهة غزة
المصدر : الجزيرة