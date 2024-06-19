عاجل | حسن نصر الله: العدو يخفي خسائره في جبهة الشمال

عاجل | الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات

عاجل | حسن نصر الله: العدو لا يريد أن يحول جبهة الشمال إلى جبهة ضاغطة على نتنياهو ويخفي الخسائر التي نلحقها به

عاجل | حسن نصر الله: جبهتنا في جنوب #لبنان عطلت الحياة الاقتصادية في شمال إسرائيل

عاجل | حسن نصر الله: حتى لو لم تكن لدينا نية حرب فإن العدو يخاف ويظل يعزز قواته في الشمال وهذا يؤثر على جبهة غزة