سيارة وخنجر وتماثيل.. بوتين وكيم تبادلا الهدايا في بيونغ يانغ

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين تبادل الهدايا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ في بيونغ يانغ حيث وقع الطرفان اتفاقية دفاع مشترك.

وأهدى بوتين كيم سيارة ليموزين فاخرة من نوع أوروس مصممة وفق الطراز السوفياتي، استقل بوتين واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في مايو/أيار الماضي.

وكان بوتين أهدى كيم أول سيارة ليموزين من طراز أوروس في فبراير/ شباط الماضي، حسبما أعلن البلدان في ذاك الوقت، وهذا معناه أن كيم لديه الآن سيارتان على الأقل من هذا الطراز.

ويشار إلى أن كيم زار شرق روسيا في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأطلعه بوتين على إحدى السيارات المدرعة السوداء. وجلس كيم بجانب بوتين في السيارة وبدا مستمتعا بها.

ويُعتقد أن كيم من عشاق السيارات، ولديه مجموعة كبيرة من السيارات الأجنبية الفاخرة التي ربما تم تهريبها، إذ تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصدير السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية.

كما أهدى بوتين اليوم الأربعاء لكيم مجموعة شاي وخنجر أميرال.

ونقلت وكالة تاس عن يوري يوشاكوف، أحد مساعدي بوتين، قوله إن الرئيس الروسي تلقى بدوره أعمالا فنية مختلفة تصوره بينها تماثيل نصفية.

واستقبلت حشود مبتهجة واحتفالات فخمة بوتين في العاصمة الكورية الشمالية اليوم الأربعاء.