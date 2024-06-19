حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن حزب الله تنفيذ هجوم بمسيرات انقضاضية استهدف مجموعة من الجنود داخل مستوطنة المطلة شمال إسرائيل، مما أسفر عن "إصابات مؤكدة"، بحسب بيان للحزب.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية تضرر سيارات بسبب استهداف مستوطنة المطلة بمسيرة مفخخة من لبنان، في حين أورد مراسل الجزيرة أن حرائق اندلعت بالقرب من المستوطنة عقب الهجوم.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أسقط هدفا جويا في منطقة سهل الحولة شمال إسرائيل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها في شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل مسيرة.

من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بشن مقاتلات إسرائيلية غارات على بلدتي يارون والبرغلية، بالإضافة إلى تعرض بلدة الخيام إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

وقال المراسل إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الوزاني جنوبي لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بنجاة السائق بعدما رمى نفسه خارجها.

وفي سياق متصل، صدق قائد القيادة الشمالية على خطة عملياتية لشن هجوم على لبنان، استجابة لتصاعد التوترات على الحدود.

هجمات حزب الله

من جهة أخرى، نعى حزب الله أحد مقاتليه كان قد قضى في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 343.

وكان حزب الله قد نفذ، أمس الثلاثاء، 7 عمليات ضد أهداف إسرائيلية، حيث قصف مصنع بلسان للصناعات العسكرية في مستوطنة سعسع.

كما استهدف الحزب مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل وجنودا في موقع المنارة وموقعي رمثة وزبدين.

وهجم الحزب بالمسيرات مرمى مدفعية في نافا زيف ودبابة ميركافا في موقع حدب يارين.