بائع "غزل البنات" يصنع الحدث في الشارع المصري

لقي بائع حلوى "غزل البنات" في مصر، حملة تضامن واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو مؤثر له.

وقام أحد المارة بتصوير ونشر مقطع فيديو للبائع المصري محمد حسين وهو يرمى ببضاعته التي حملها مدارَ اليوم على كتفه؛ دون أن يبيع أي شيء منها لينهمر بعدها بالبكاء. ويجسد معاناة الشاب المصري الذي يكافح لكسب لقمة العيش في ظروف جد قاسية.

الفيديو أثار تفاعل مستخدمي منصات التواصل، الذين عبّروا عن تضامنهم ومساندتهم للبائع البسيط وطالبوا بمساعدته، فقال أحدهم "رسالتي لكم اجبروا بخاطر هذا المسكين"

فيديو يشعرك بالقهر

عم حسن بائع حلوى غزل البنات خرج من ال6صباحاً واستمر حتى الليل وللاسف لم يبيع اى كيس من الحلوى فى لحظة عفوية انفجر بالبكاء ونزع جميع الحلوى وألقى بها أرضا حركة تشعرك بكم الوجع والألم للباحثين عن الرزق الحلال #عيد_الأضحى_مبارك#مصر #ولاد_رزق#السيسى_خربها pic.twitter.com/4Vq4Asaiyg — Aswany (@haytham21595627) June 17, 2024

#الشعب_يحاسب_سيئ_الذكر#بائع_غزل_البنات

لأصحاب القلوب الرحيمة والمقتدرين مادياً

رسالتى لكم اجبروا بخاطر هالمسكين وكل محتاج من لايسأل الناس الحافا

ومانقص مال من صدقة🤚

وريتنى بمصر وقسم بربي كنت وصلتلو وربي شاهد☝😢

ولكن عمار يامصر بـ ناسك الكريمين

تسابقوا فى الخيرات احبائي🙋‍♀️♥😢 pic.twitter.com/m6tUemdwYo — 🇪🇬şάмά žίάȡ🔻Journaliste (@samaziad123) June 17, 2024

اجبروا بخاطر الناس دية واشتروا منهم… الناس دية حرفيا بتعاني pic.twitter.com/PuPriN2rWf — y7ea_aly (@_y7ea_) June 16, 2024

وبعد انتشار الفيديو المؤثر، تساءل كثيرون عن معلومات صاحب الواقعة، وتحركت المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال وفاعلو الخير إلى البحث عنه لمساعدته.

فرحانه اوي بالتحرك السريع من حياة كريمة لمساعدة بائع غزل البنات ربنا يبارك فيهم و يجعلهم سبب لسعادة و راحة الناس دائما يارب ❤️

كل الشكر 🫶 pic.twitter.com/W8k5cqWYQX — Marwa Lotfy (@Oo2ph) June 18, 2024

الصحة: 🗣

تواصلنا مع بائع غزل البنات وتم الكشف على والده ووالدته وإجراء عملية لزوجته.. وجارٍ استصدار قرار علاجي على نفقة الدولة للأم والزوجة بداية من أول يوم عمل بعد إجازة العيد. pic.twitter.com/PwxPtmAAVN — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) June 18, 2024

بائع غزل البنات يستحق كل خير النوعيه من الناس المكافحة دي تستاهل اننا نرفع القبعة ليهم كل الدعم للدوله علي مساعدتها للناس اللي فعلا تستاهل المساعده pic.twitter.com/i5LTpwQGiZ — Mohamed samy (@TTETtOoO) June 18, 2024

واستحسن المغردون تحرك المحسنين والمؤسسات الخيرية لمساعدة الشباب محمد الذي قهرته ظروف الحياة الصعبة، مطالبين أن تشمل هذه المساعدات الكثير من أمثال بائع "غزل البنات"

الحمدلله كل مؤسسات الخير اتوجهت ل بائع غزل البنات واللي حياه كريمه كانت واحده منهم زي ماحنا شايفين منحته أجهزه كهربائيه وتروسيكل pic.twitter.com/cCWeJlAGXZ — yaser khider (@aqua_oko) June 18, 2024

ربنا كتبلك باب رزق وفتحلك الخير على يد اللي صورك

بائع #غزل_البنات

دي الشباب اللي ندعمها

الصعيد مليان زيه وخصوصا محافظة الراجل الطيب دا سوهاج

أفقر محافظات مصر

دول أولى من الغريب

متسمعوش كلام اللي بياخدوا فلوسكم ويودوها افريقيا

جنبك المحتاج والمسكين اديه pic.twitter.com/bbZAQCQ07u — Usama Abdullah 🇪🇬 (@UsamaAbdulla7) June 17, 2024

يذكر أن البائع محمد حسين المعروف بـ"أبو رحمة"، صاحب الـ42 ربيعا، يعيش داخل منزل بسيط بإحدى قرى محافظة سوهاج وهو أب لـ4 بنات، ويعمل بائعا متجولا لحلوى "غزل البنات" منذ 4 أعوام.