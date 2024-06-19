الحجاج يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، أداء طواف الوداع (آخر مناسك الحج)، بعد انتهائهم من رمي الجمرات في مشعر منى ثالث أيام التشريق، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمس الثلاثاء، أنهى الحجاج المتعجلون مناسكهم، في حين بقي الحجاج غير المتعجلين حتى اليوم، آخر أيام التشريق. ويعد طواف الوداع واجبا لمن أراد الخروج من مكة، ويلزم من تركه دم، إلا الحائض والنفساء فإنهما تخرجان من مكة من غير طواف الوداع ولا شيء عليهما.

ويقصد بعض الحجاج المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج كما جرت العادة، حيث المسجد النبوي وقبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

وانطلق موسم الحج -الذي يستمر 6 أيام- الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويوم الأحد بدأ الحجاج برمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة، ومن الاثنين للأربعاء استمروا في رمي الجمرات ثم الختام بطواف الوداع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام بلغ أكثر من مليون و833 ألفا من أكثر من 200 دولة.

وأعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام، وخلوه من أي تفشّيات أو تهديدات على الصحة العامة.