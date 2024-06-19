الاحتلال يقتحم مدنا وقرى بالضفة ويعتقل 35 فلسطينيا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة وشنت عمليات دهم واعتقال واسعة، طالت عشرات الفلسطينيين، وفق نادي الأسير الفلسطيني، وسط اشتباكات مع المقاومة في قلقيلية وجنين.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أوصرين شرق مدينة نابلس، كما اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب مدينة الخليل من كافة مداخلها، وحي المصايف في مدينة رام الله وحي الإرسال في مدينة البيرة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات جيوس شمال قلقيلية وبيت إبيا غرب نابلس وبيت أمر شمال الخليل وزعترة جنوب شرق بيت لحم.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت ابيا غرب نابلس. pic.twitter.com/4b3EcoFpwk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 18, 2024

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أعادت اقتحام منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل للمرة الثانية خلال ساعة.

وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد أحمد الوحش في بلدة زعترة جنوب شرق بيت لحم.

اشتباكات

بدورها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة خلال مرورها من بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة المحتلة.

كما قالت كتيبة قلقيلية التابعة لسرايا القدس أيضا إنها تصدت بالاشتراك مع مجموعات "ليوث المجد" لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية صباح اليوم.

وفي محافظة جنين، اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة فوق البلدة كما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قامت بتفجير عبوات ناسفة أعدتها المقاومة للتصدي لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد قالت إن شابين أصيبا، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت شابين (17 و19 عاما) أصيبا بالرصاص الحي.

◾ تغطية صحفية: " قوات الاحتلال تعتقل الشاب عبد الرحمن عبد اللطيف من بلدة عناتا شمال شرق القدس، الليلة الماضية" pic.twitter.com/relL2HHgal — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2024

اعتقالات

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 35 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد أن قوات الاحتلال اعتقلت 90 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في الضفة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال إن الاحتلال اعتقل 9 آلاف و280 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت -مساء أمس- استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة بلدات بالضفة الغربية.

وبالتزامن مع حربه على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات منهم.