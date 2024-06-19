تكتم الاحتلال على استشهاده 7 أشهر.. قصة الطبيب إياد الرنتيسي تفجر غضب جماهير التواصل

"بِكُل فَخر واعتِزاز أَزفُ إليكم خَبر استشهاد حَبيب الفُؤاد والدِي" بهذه الكلمات المؤثرة أعلنت بنت الدكتور إياد الرنتيسي استشهاد والدها رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشفت مصادر طبية للجزيرة، أمس الثلاثاء، عن استشهاد الدكتور الرنتيسي، وذلك بعد ما يزيد على شهر ونصف الشهر على الكشف عن استشهاد الطبيب الفلسطيني البارز عدنان البرش في سجون الاحتلال.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستشهاد الدكتور الرنتيسي في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بمدينة عسقلان.

وادعى الشاباك أن هذا الطبيب البالغ من العمر 53 عاما متهم بـ"احتجاز رهائن" في حين لم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو الشاباك بخصوص وفاة الرنتيسي.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن محكمة الصلح بمدينة عسقلان أصدرت -عقب وفاة الرنتيسي- أمرا بحظر نشر أي تفاصيل عن القضية لمدة 6 أشهر، وقد انتهت صلاحيته في مايو/أيار الماضي.

بِكُل فَخر واعتِزاز أَزفُ إليكم خَبر استشهاد حَبيب الفُؤاد والدِي الدكتور إياد الرنتيسي ..💔🫂 pic.twitter.com/LQZDQ18zXy — .𓂆 دينة (@dina_alrantisi) June 18, 2024

وقد تصدرت عبارات الغضب منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر خبر استشهاد الدكتور الرنتيسي، وقال أحدهم "يختطف الطبيب من بين مرضاه ويُغيّب في السجون دون تهم".

الدكتور عدنان البرش واليوم إياد الرنتيسي، تتكرر الجريمة بنفس التفاصيل وتتنحّى القوانين الدولية في حضرة دمائنا إلى موقع الصامت بل والمؤيد.

يُختطف الطبيب من بين مرضاه ويُغيّب في السجون دون تهم ثم يصدر خبرٌ مقتضب يُخبر العالم بلا خجل أو خوف أنه قد ارتقى تحت آلة التعذيب الصهيونية. pic.twitter.com/v9gTbys8Mg — البلاد (@elbilad48) June 18, 2024

اسرائيل تقوم بالاعدام و القتىل المتعمد لكل اسير داخل سجونها بالذات اسرى غزة

هناك ابادة صامته تحدث بينهم و للان الغالبية العظمى لا يدركون حجم العذاب الذي يتعرض له أسرانا

ولا ننسى ايضا تهديدات بالاغتصاب للاسرى الفلسطينيات و الاعتداء الجنسي قتىلوا الدكتور اياد الرنتيسي و الدكتور… https://t.co/LPqACRHDnU — Sorita 𓂆 (@Sorita921) June 19, 2024

وحث بعض المعلقين كبار الأطباء العرب على التحرك على الصعيد الدولي لكي يتجند أطباء العالم "نصرة لزملائهم الأبطال".

#منصف_المرزوقي

ارتقى الدكتور #إياد_الرنتيسي الطبيب الفلسطيني تحت التعذيب

وقبله ارتقى الدكتور #عدنان_البرش الجراح الفلسطيني تحت القصف

وفي سجون #إسرائيل يقبع المئات من الأطباء الفلسطينيين

رحم الله الشهيدين وكل ضحايا الحرب الهمجية التي يشنها الجيش الأكثر أخلاقا في العالم على الأطباء… pic.twitter.com/b7oYJqIUUv — منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) June 19, 2024

اليوم جريمة قتل بشعة وبمنتهى البشاعة بحق طبيب فلسطيني آخر في سجون الاحتلال، قتلت "إسرائيل" الطبيب بروفيسور إياد الرنتيسي دون أي ذنب يُذكر إلا أنه كان على رأس عمله في مستشفى العودة في الشمال، لا أعلم ما هو سر الصمت من أطباء رام الله والداخل والجوار، فكل ما يطلبه الطبيب الفلسطيني… — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) June 18, 2024

وتساءل نشطاء الفضاء الأزرق فيسبوك عن سبب إخفاء الجيش الإسرائيلي وفاة الدكتور الرنتيسي كل هذه الشهور، وهو الذي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "جريمة اغتيال الطبيب الرنتيسي في المعتقلات الصهيونية" وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك للكشف عن مصير المعتقلين الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات ومراكز الإيواء.

عاجل | حماس: جريمة اغتيال الطبيب إياد الرنتيسي في المعتقلات الصهيونية تأكيد على إجرام الكيان الفاشي وسلوكه الإجرامي

-نطالب المجتمع الدولي بالتحرك للكشف عن مصير المعتقلين الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات ومراكز الإيواء pic.twitter.com/DyCr1DRRDY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 19, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل إسرائيل في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.