مغردون: "هدهد" حزب الله حطم نظرية التفوق الأمني والعسكري لإسرائيل

"هذا ما عاد به الهدهد"، بهذه العبارة عنون حزب الله اللبناني مقطع الفيديو الذي نشره عبر قناته على تليغرام، والذي تضمن مسحا دقيقا لمناطق عسكرية وإستراتيجية في شمال إسرائيل، وصورته مسيّرة للحزب ثم عادت إلى قواعدها بسلام دون أن ترصد من قبل الرادارات الإسرائيلية.

ومع نشر حزب الله المقطع ضجت منصات التواصل ابتهاجا بالفيديو وأصبحت الكلمة المفتاحية "الهدهد" الأكثر تداولا على شبكات التواصل العربية، وعبر مغردون عن فرحهم بالاختراق الأمني -الذي وصفوه بالكبير- لدولة الاحتلال، وسخروا أيضا من الفشل الأمني واستخباراتي للاحتلال في الكشف عن مسيّرات الحزب.

#عاجل في رسالة تهديدية لدولة الكيان المجرم، الإعلام الحربي بحزب الله ينشر مشاهد جديدة تتضمن مسحاً دقيقاً لمناطق عسكرية وإستراتيجية شمال فلسطين المحتلة التقطها بطائرات مسيرة. pic.twitter.com/i8Gsyin6QM — بلال نزار ريان (@BelalNezar) June 18, 2024

وقال متابعون إن المقطع الذي نشره حزب الله حمل في طياته الكثير من الرسائل للاحتلال الإسرائيلي، أهمها كشف المقاومة في لبنان عن قدرات جديدة تمتلكها في معادلة الردع، واعتبروها خطوة تصعيدية غايتها التأكيد على ما تستطيع المقاومة القيام به في حال فكرت تل أبيب بإشغال حرب مع الحزب.

والرسالة الأخرى التي فهمها جمهور منصات التواصل من الفيديو والتي اعتبروها في غاية الأهمية لتل أبيب هي أن دولة الاحتلال في مرمى نيران حزب الله، وأنه في حال فكرت أو أرادت إسرائيل في توسيع دائرة الصراع فستصبح جميع هذه الأهداف في دائرة الاستهداف لدى المقاومة في لبنان.

رسالة الهدهد مفادها أن كيانكم في مرمى النيران في حال فكرتكم توسيع دائرة الصراع ستصبح كل هذه الاهداف في دائرة الاستهداف — Mohammad Shhouri (@MShhouri) June 18, 2024

وأشار مدونون إلى أن الأهداف التي تم تصويرها ورصدها من قبل "الهدهد" تعتبر بنك أهداف مهمة جدا للمقاومة بلبنان في حال اندلعت الحرب واسعة بين الطرفين.

أما عن وضع المستوطنين والاقتصاد في المناطق الشمالية من الأراضي المحتلة والتي رصدتها مسيّرات حزب الله فقد لفت متابعون الانتباه إلى أمور عدة، منها أن أكثر من نصف مليون مستوطن لا يوجد من يحميهم من المسيّرات الانقضاضية للحزب في حال اندلاع الحرب، وأن نصف الاقتصاد الإسرائيلي تحت مرمى النيران.

هذا ما قاله عاد به الهدهد من مشاهد وثقها رجال حزب الله عن المواقع الاستراتيجية الصهيونية. لكن الأهم في تقديري هو حالة الانكشاف والفشل التي يعيشها الكيان الزائل، انكشاف عسكري واستخباراتي غير مسبوق يوم السابع من أكتوبر، وانكشاف أمني وتقني يوم الثامن عشر من حزيران!! ماذا يعني هذا؟… pic.twitter.com/RWhd9bJpCA — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) June 18, 2024

وسخر آخرون من تباهي إسرائيل بقبتها الحديدة وتطورها في مجال الرصد والمتابعة والتجسس والردع، وقالوا إن "الهدهد" حطم هذا الادعاء، وإن الأمن القومي والعسكري الإسرائيلي في مهب الريح بعد هذا الفيديو.

ضربة موجعة للكيان الصهيوني ونظرية التفوق الأمني والعسكري .. حزب الله ينشر فيديو لمواقع داخل #فلسطين_المحتلة من بينها ميناء حيفا قام بتصويره من الجو بعد أن اخترقت مسيراته وسائل الدفاع الجوي للعدو وعادت دون التمكن من كشفها .. pic.twitter.com/thB9ovF6fe — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 18, 2024

كانت هذه بعض التفاعلات العربية التي رصدتها الجزيرة نت، ولكن كيف علق الإسرائيليون على وصول "هدهد" حزب الله إلى ميناء حيفا وتصويره مواقع مهمة وحساسة؟ فقد تساءل أحد الإسرائيليين بعد انتشار المقطع على منصات التواصل غاضبا "كيف يمكن لطائرة بدون طيار تابعة لحزب الله أن تتجول دون عوائق في سماء إسرائيل وتلتقط الصور بحرية فوق كريات وميناء حيفا والقاعدة البحرية وغيرها؟ متى سنفهم أننا لم يعد بإمكاننا اللعب وفق "المعادلات"؟ كل يوم يمر نفقد الشمال أكثر.

وأشار في تدوينته إلى حسابات الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو والمتحدث باسم الجيش على منصة إكس.

איך לעזאזל כטב״מ חיזבאללה מסתובב באין מפריע מעל שמי ישראל ומצלם חופשי מעל הקריות, נמל חיפה, בסיס חיל הים ועוד? מתי נבין שאי אפשר לשחק יותר על פי ״משוואות״? בכל יום שעובר מאבדים את הצפון קצת יותר.@IDFSpokesperson @idfonline @IAFsite pic.twitter.com/66GDSdIU8c — Chaim Eisenberg (@Chaim_Life) June 18, 2024

وأشار آخرون إلى أن حزب الله بعث رسالة واضحة إلى تل أبيب مفادها أنه هو من يضع شروط إنهاء المعركة، وكتب الناشط فيردمان قائلا "هل تريدون أن تعرفوا مدى سوء وضعنا الأمني في الشمال؟ يقول حزب الله بصراحة: ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه في الحرب لن تستطيع تحقيقه بالمفاوضات، في هذه الجولة نحن من سيضع شروط إنهاء المعركة".

רוצים לדעת עד כמה מצבנו מבחינה ביטחונית בצפון בכי רע?

חיזבאללה אומר בקולו:

מה שישראל לא הצליחה להשיג במלחמה לא תוכל להשיג במו"מ.

החלטה 1701 כבר לא קיימת.

בסבב הזה אנחנו נציב תנאים לסיום המערכה.

את הדברים האלה אומר ארגון טירור ל"מעצמה איזורית".

אפשר לקפל את הבאסטה. — MeirFridman (@FridmanMeir) June 18, 2024

وتضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو الذي نشره حزب الله مواقع إسرائيلية حساسة، من بينها قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وموانئ بحرية ومطارات بمدينة حيفا الواقعة على بعد 27 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.