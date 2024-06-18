"قالها الفارس الملثم من قبل".. حل مجلس الحرب يشعل المنصات

"ليس ببعيد ستتفكك دولتهم الزائلة"، هكذا علّق مستخدمو منصات التواصل على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو حل حكومة الحرب التي أُنشئت بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي التفاصيل حلّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، حكومة الحرب المكونة من 6 أعضاء، بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رغم طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الانضمام إليها.

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واحد من اهم الاخبار في هذه الفترة. بشكل رسمي تفكك مجلس الحرب الإسرائيلي وتقليل العلميات في رفح بسبب الخسائر الهائلة. ليس ببعيد ستتفكك دولتهم الزائلة، هذا وعد رباني. pic.twitter.com/hPcPPfF7kq — MO (@Abu_Salah9) June 17, 2024

الخبر أشعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجد بعض النشطاء أن القرار يكشف أن حكومة نتنياهو "غير مسؤولة وتهتم فقط بمصالحها، وقد تكون السبب لدفع الكيان الإسرائيلي إلى الهاوية".

– نتنياهو يبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليها. – نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى. اكثر شيء يخيف نتنياهو هو عدم القدرة على الحفاظ على سرية المحادثات والنقاشات الداخلية ، بعض اعضاء الحكومة الحالية معروفين… pic.twitter.com/M3jBUcd5s2 — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 17, 2024

في حين رأى بعض المغردين أن ما يحدث داخل الحكومة الإسرائيلية ما هو "إلا تناقضات انفجرت عند فشل الأخيرة أمام المقاومة الصامدة والشعب الفلسطيني المضحي".

عن قرار نتنياهو بحل "مجلس الحرب"، واستبداله بآخر. القرار كان طبيعيا بعد انسحاب "غانتس" و"آيزنكوت"، لكنه كما الكثير من المؤشرات الأخرى، وآخرها قرار "الهدنة التكتيكية" من قبل الجيش دون الرجوع لنتنياهو، يؤكّد حجم التناقض في صفوف الغزاة. هذه التناقضات لم يكن لها أن تنفجر لولا… — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 17, 2024

واستذكر مستخدمو منصة "إكس" خطاب "الفارس الملثم"، أبو عبيدة، الذي ألقاه مطلع 2021، وقال أحدهم "تتجسد الكلمات والمبادئ حقا"، فبعد قرار حل مجلس الحرب أكدوا أن وعد أبو عبيدة تجسد على أرض الواقع.

قالها المُلثم في أيار عام 2021 في مطلع معركة ،،،يف القدس بكلماتٍ من ذهب.. وبحروف ستبقى خالدة للتاريخ! واليوم وبتاريخ 1662024 ، تتجسد الكلمات والمبادئ حقاً. -رسمياً تم حل مجلس الحرب الصهيوني بعد أن أثبتت الوقائع على الأرض فشلهم واختلافهم. -احفظوا تاريخ هذا اليوم..إحفظوه جيدا pic.twitter.com/LCKIRgFhGy — yahya basheer|يحيى بشير (@yahya_basheer5) June 17, 2024

التليفزيون الاسرائيلي يعلن سقوط مجلس الحرب و نتنياهو يعلن ذلك. ان كنت استيقظت الان من النوم،

أعود بك لخطاب أبو عبيده بعد أن حشدوا كل شيء من أجل قيام ونجاح المجلس في تلك الليله تحدث أبوعبيده

كلمات من ذهب ..

كلمات للتاريخ .. و اليوم تم إسقاط مجلس الحرب

احفظ التاريخ

١٦-٦-٢٠٢٤ pic.twitter.com/WpO2v7x2jy — درغام القسامي (@hytmlqy1) June 17, 2024

يُذكر أن غانتس خاطب عائلات المحتجزين عندما أعلن استقالته من حكومة الحرب قائلا "أخفقنا في الامتحان، ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".

واتهم الوزير، المستقيل من حكومة الحرب، نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.