4 قتلى و120 مصابا في زلزال شمال شرقي إيران

قتل 4 أشخاص وأصيب 120 آخرين جراء زلزال ضرب مدينة كاشمر شمال شرق إيران ظهر اليوم الثلاثاء وناهزت شدته 5 درجات على مقياس ريتختر وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحاكم المحلي حجة الله شريعتمداري أن الزلزل هزّ مدينة كاشمر بمحافظة خراسان عند الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي (09:54 توقيت غرينتش).

وأضاف شريعتمداري أن الزلزال ألحق بشكل رئيسي أضرارا بمبانٍ قديمة في مناطق حضرية وريفية.

وأعلن مركز بحوث الزلازل، التابع لمعهد الجيولوجيا بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 6 كم تحت سطح الأرض.

من جانبه، قدر معهد رصد الزلازل الأميركي أن قوة الزلزال بلغت 4.9 درجات، موضحا أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وتقع إيران عند نقطة التقاء العديد من الصفائح التكتونية وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

وفي مطلع عام 2023، أدى زلزال بقوة 5.9 درجات إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 800 آخرين في منطقة جبلية شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع تركيا.

وفي نهاية عام 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بَمْ في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص.