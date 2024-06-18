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عاجل| الفرنسية: إصابات بصفوف جيش كوريا الشمالية بعد انفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب

18/6/2024-|آخر تحديث: 18/6/202406:35 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الفرنسية