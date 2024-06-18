زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يبيع الجنود وسنُسقط الحكومة

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجوما قويا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ اتهمه بالزج بالجيش في مصالحه السياسية، وتعهد بالعمل على إسقاط حكومته.

وقال لبيد "تجب الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وأعتقد أنه من الممكن فعل ذلك منذ اللحظة التي استقال فيها بيني غانتس من الحكومة". وأضاف "لدينا الوسائل وسنعمل معا من أجل إسقاط الحكومة".

وقال لبيد إن حكومة نتنياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة عن فعل أي شيء ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال.

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن الحكومة الحالية تقوض أمن إسرائيل وأن نتنياهو يبيع الجنود في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وجاء تعليق لبيد في منشور على منصة إكس قبيل انعقاد لجنة الداخلية والأمن لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود الحريديم استعدادا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وتنعقد اللجنة اليوم الثلاثاء على وقع احتجاجات دعت لها منظمة "إخوة السلاح" المكونة من جنود سابقين في الجيش والتي تطالب بأن ينطبق التجنيد الإجباري على كل الإسرائيليين.

وتتزامن هذه التطورات مع تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في المعارك في قطاع غزة.

ويذكر أن إسرائيل تشهد يوميا مظاهرات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو بعد عجزها عن استعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة عبر العمل العسكري ورفضها في الوقت ذاته إبرام صفقة مع حركة حماس للإفراج عنهم.