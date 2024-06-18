بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تتهم ممثلين للسودان بنشر الأكاذيب

قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن "الاعتماد على الأكاذيب والمعلومات المضللة والدعاية التي ينشرها بعض الممثلين السودانيين نيابة عن أحد الفصائل المتحاربة، واستهداف الإمارات ودول أخرى يهدف إلى تعمية المجتمع الدولي عن الأفعال الشنيعة التي ترتكبها الأطراف المتحاربة على الأرض".

ودعا مندوب الإمارات محمد أبو شهاب -خلال جلسة دورية بمجلس الأمن لبحث تطورات الوضع في السودان- طرفي الصراع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وقال إن الأعذار وتوجيه أصابع الاتهام لا يؤديان إلا إلى إطالة معاناة المدنيين.

وكان السودان قد اتهم الإمارات بمشاركة مباشرة ضمن العمليات المشتركة لقوات الدعم السريع، وقال إن الإمارات ترعى ما وصفته بالإرهاب الممنهج والعرقي في السودان.