الحجاج المتعجلون يبدؤون طواف الوداع ويتجهون للمدينة المنورة

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، ويواصلون مبيتهم في مشعر منى، بينما يؤدي الحجاج من المتعجلين -اليوم الثلاثاء- طواف الوداع، قبل توجههم إلى المدينة المنورة حيث المسجد النبوي وقبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) يؤدي حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين طواف الوداع (حول الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام) وسط استعدادات مكثفة ومنظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن.

بينما تتأهب المدينة المنورة لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام.

ويقصد الحجاج هذه المدينة المقدسة غرب المملكة، بعد أداء الفريضة بهدف زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

في وقت يستمر الحجاج غير المتعجلين في البقاء بالمدينة المقدسة (مكة المكرمة) في رمي الجمرات بمشعر منى غرب المملكة اليوم وغدا، قبل أداء طواف الوداع.

وقد حذرت السلطات السعودية من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة وأوصت حجاج بيت الله الحرام بالالتزام بخطة التفويج للجمرات والبقاء داخل أماكن سكنهم فترة النهار.

وانطلق موسم الحج -الذي يستمر 6 أيام- الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد بدء رمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة، ومن الاثنين للأربعاء في رمي الجمرات مجددا والختام بطواف الوداع.

وطواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج الأربعة، أولها الإحرام وهو نية الدخول في تأدية المناسك، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف الإفاضة، ورابعها السعي بين الصفا والمروة.

ويقع مشعر مِنى داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقيّ المسجد الحرام، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

في سياق آخر، أعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، اليوم، نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام 1445هـ، وخلوه من أي تفشّيات أو تهديدات على الصحة العامة، في بيان نقلته "واس".

والسبت، أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ (2024) بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة.