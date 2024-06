البيت الأبيض يدين نشر مقاطع فيديو مبتورة لبايدن

ندد البيت الأبيض، الاثنين، بنشر المعسكر المحافظ مقاطع فيديو من المفترض أن تثبت التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن، قائلا إن المشاهد تم اقتطاعها والتلاعب بها.

وتحدثت الناطقة باسم الرئاسة كارين جان بيار خلال إيجازها الصحفي اليومي عن "مقاطع فيديو زائفة رخيصة"، مضيفة "هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين".

جاء ذلك ردا على ما بثته في الأيام الأخيرة وسائل إعلام محافظة، ولا سيما صحيفة "نيويورك بوست"، وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة تظهر الرئيس الأميركي.

وفي أحد المقاطع، يبدو الديمقراطي البالغ 81 عاما شارد الذهن ومرتبكا وهو يشاهد عرضا للقفز بالمظلات مع قادة آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة إيطاليا قبل أيام.

وأشارت كارين جان بيار إلى أن جو بايدن ابتعد عمدا عن المجموعة لتهنئة أحد المظليين، وهو ما يظهر "من خلال مواصلة الفيديو لفترة أطول قليلا".

Biden appears to freeze up, has to be led off stage by Obama at mega-bucks LA fundraiser https://t.co/imtjDmkmvT pic.twitter.com/yUR2p78bO0

— New York Post (@nypost) June 17, 2024