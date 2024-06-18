إصابات كورية شمالية بانفجار ألغام على الحدود مع الجنوب

أصيب جنود كوريون شماليون بجروح جراء انفجار ألغام أرضية قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن "الجيش الكوري الشمالي تكبد عدة خسائر في الأرواح نتيجة انفجار لغم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وحسب ادعاء مسؤول في هيئة الأركان الكورية الجنوبية فإن الجنود كانوا يزرعون الألغام على طول الحدود، وتكبدوا "خسائر عدة نتيجة انفجار ألغام متكررة".

وأضاف أن جيش الشمال يقوم أيضا بتعزيز التحصينات من جانبه من الحدود، من خلال زرع ألغام وبناء حواجز جديدة مضادة للدروع وقطع الأشجار على مساحات شاسعة، وذلك في مسعى منه لمنع الكوريين الشماليين من الفرار إلى الجنوب، بحسب المسؤول الجنوبي.

عبور وتحذير

وفي حادثة أخرى، عَبَر ما بين 20 إلى 30 من الجنود الكوريين الشماليين -اليوم الثلاثاء لفترة وجيزة- الحدود العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، لكنهم تراجعوا بعدما أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب، مشيرة إلى أن الحادث يبدو عرضيا وهو الثاني خلال أسبوعين.

وأفادت الوكالة نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي بأن "العشرات من الجنود الكوريين الشماليين غزوا خط ترسيم الحدود العسكري اليوم (…) وتراجعوا شمالا بعدما أطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية"، في إشارة إلى خط السيطرة بين الكوريتين اللتين لا تزالان في حالة حرب.

ومنذ أشهر تعمل كوريا الشمالية على تفكيك الطرقات وخطوط السكك الحديد التي كانت تربطها بالجنوب عندما كانت العلاقة بين البلدين أفضل.

وتأتي هذه الحوادث قبيل وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتوقع اليوم الثلاثاء إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة.