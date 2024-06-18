إسرائيل للمبعوث الأميركي: عملياتنا العسكرية برفح شارفت على الانتهاء

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت المبعوث الأميركي عاموس هوكستاين أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة شارفت على الانتهاء، وسط حديث عن بسط الاحتلال سيطرته على معظم أحياء المدينة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت المبعوث الأميركي بأن انتهاء العمليات في رفح سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من إحكام سيطرته على نحو 60% إلى 70% من مدينة رفح، في إطار عمليته العسكرية المستمرة منذ 40 يوما.

القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت هوكستين بأن انتهاء العمليات في #رفح سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة #لبنان pic.twitter.com/XMqOBc2VKr — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 18, 2024

وقال جيش الاحتلال إنه تعرض في إطار المعركة لخسائر فادحة، حيث قُتل 22 جنديا وأصيب أكثر من 300 آخرين من عناصره على أقل تقدير.

وأكد أنه عثر على أكثر من 200 فتحة نفق في المنطقة، مشيرا إلى أنه يوشك أن يحسم المعركة في رفح لكنه بحاجة الى أسابيع أخرى.

وقال جيش الاحتلال إنه عثر خلال العملية العسكرية بالمدينة على مواد استخباراتية لها علاقة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وعلى أماكن احتجزوا فيها، مرجحا أن يكون بعض الأسرى قد تم "تهريبهم" قبل دخول الجيش إلى رفح.