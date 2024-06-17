مغردون: كمين النابلسي فيلم هوليودي من إنتاج القسام

المكان: مفترق النابلسي في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والهدف قوات إسرائيلية متمركزة عند المفترق، والعملية إعداد وتجهيز حقل الألغام وزراعة العبوات الناسفة، ومن ثم تفجير حقل الألغام في القوة الإسرائيلية وإيقاعها بين قتل وجريح.

هذه المشاهد ليست فيلما سينمائيا من إنتاج هوليود ولم تتم إعادتها كما يحدث في أفلام الآكشن ولم تصوره كاميرا سينمائية حديثة.. بل هو تصوير حقيقي بكاميرا عادية تحملها يد غير عادية في معركة حقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا كمين النابلسي الذي نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونشرت مشاهده يوم أمس الأحد.

هذا ليس فيلما سينمائيا من إنتاج هوليوود

وهذه المشاهد لم تتم إعادتها كما يحدث في أفلام الآكشن

ولم تصوره كاميرا سينمائية حديثة..

بل هو تصوير حقيقي بكاميرا عادية تحملها يد غير عادية من معركة حقيقية مع الاحتلال

هذا #كمين_النابلسي الذي نفذته #كتائب_القسام pic.twitter.com/48Sn4iFYOH — عبد القادر عثمان (@Abdulqaderothmn) June 16, 2024

مشاهد كمين النابلسي لكتائب القسام كان صداها مدويا بين جمهور منصات التواصل، لذا سارع الكثيرون للإعجاب به وبقدرة المقاومة على إيقاع قوات الاحتلال بكمائن تفوق الخيال رغم العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 9 أشهر.

وكتب أحدهم قائلا: بحسب لقطات كمين النابلسي التي لا تتجاوز 3 دقائق هي حصيلة أيام من الرصد والمتابعة والتحضير والتخطيط والتنفيذ، والتي تكشف عن تطوير تكتيكات القسام، وحتى بعد انتهاء العملية لكم أن تتخيلوا أننا في الشهر التاسع من الحرب.

كمين مفترق النابلسي عبارة عن فلم رعــب مدته 3 دقائق

فكرة وإعداد الــمـقـاومـيـن الـأشـاوس وإخراج كــتـائـب الـقــسـام 🎬

نعم هذا هو الجيش الذي لا يقهر ،، قـهـر ببناطيل رياضة وشباشب نابولي 🔻

تسلم الايادي الطاهرة والسواعد القوية #كتائب_القسام#غزة_ربي_حاميها#كمين_النابلسي pic.twitter.com/oY7RMLHQUQ — 🇵🇸ـ𓂆ـTaghreed (@taghreed202345) June 16, 2024

ووصفت إحداهن كمين النابلسي بفيلم الرعب، وكتبت: الكمين عبارة عن فيلم رعــب مدته 3 دقائق فكرة وإعداد الــمـقـاومـيـن الأشـاوس وإخراج كــتـائـب الـقــسـام" وتكمل ساخرة من الجيش الإسرائيلي بالقول "نعم هذا هو الجيش الذي لا يقهر، قـهـر ببناطيل رياضة وشباشب نابولي".

لقطات كمين النابلسي التي لا تتجاوز 3 دقائق هي حصيلة أيام من الرصد والمتابعة والتحضير والتخطيط والتنفيذ التي تكشف عن تطوير تكتيكات القسام حتى بعد انتهاء العملية لكم أن تتخيلوا اننا في الشهر التاسع.. ويواصل المجاهدين طريقهم رغم كل آلم وجرح وخذلان وحصار وتجويع

#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/LY8arclC2T — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) June 16, 2024

ولفت مدونون الانتباه إلى أن كمين النابلسي له دلالات قتالية وعسكرية كبيرة، خاصة أن قوات الاحتلال ارتكبت في موقعه مجزرة الطحين في 29 فبراير/شباط الماضي والتي استشهد فيها أكثر من 100 شخص وأصيب المئات، معتبرين أن المقاومة أخذت بثأر شهداء وجرحى المجزرة.

كمين النابلسي له دلالاته القتالية والعسكرية من حيث ايقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح لكن هناك بعدا انسانيا هاما في اختيار القسام للمكان فدوار النابلسي المكان الذي ارتكب العدو فيه مجزرة الطحين 29 فبراير الماضي التي أستشهد فيها 112 اصيب اكثر من760

إذا أردنا ان نثأر فلنحسن الثار pic.twitter.com/ej1X32yXHB — Najwa Daher (@najwadaher78) June 16, 2024

أما الباحث سعيد زياد، فأشار في تدوينته إلى عدة أمور، أهمها الجدوى من العملية العسكرية. وكتب في تدوينته أن النجاح العملياتي في كتيبة تل الهوى لا يقل قيمة عن النجاحات العملياتية في كتيبة بيت حانون، نظرا لظروف الميدان القاسية على المدافعين، والجهد الناري الهائل الذي صبّه العدو على هذه المناطق.

وأضاف زياد أن هذه الكتيبة التي من المفترض أن تكون قد خرجت عن الخدمة منذ شهور، ترصد فرائسها وتجهز حقل عبوات، وتقتل أعداءها، ثم تمطرهم بالهاون، في عملية مركبة معقدة، وكل ذلك موثق بتصوير سينمائي غاية في الإتقان.

تعقيدات مسرح عمليات كتيبة تل الهوا حيث وقع كمين النابلسي يجعلنا نتوقف طويلاً حول جدوى العملية العسكرية للعدو وأثرها. النجاح العملياتي في كتيبة تل الهوا لا يقل قيمة عن النجاحات العملياتية في كتيبة بيت حانون، نظراً لظروف الميدان القاسية على المدافعين، والجهد الناري الهائل الذي… pic.twitter.com/6ksYUM7rt7 — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) June 16, 2024

وكتب أحدهم متعجبا من القوة ولإيمان اللذين يمتلكهما مقاتلو القسام في التجهيز لكمين النابلسي بمكان مفتوح ومكشوف للعدو قائلا: لا رأي ولا عقل ولا منطق يمكن أن يتحدث ويشرح ما يحدث وكيف يحدث زرع العبوات بهذه الطريقة وفي منطقة مكشوفة منسوفة بالكامل أمام الدبابات وتحت الطائرات. لا تفسير له سوى "إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى".

وكانت القسام أعلنت -السبت- عن تمكن مقاتليها من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أعد مسبقا على مفترق النابلسي، حيث تم تفجير المكان فور وصول القوة المدرعة إليه.