مئات الطلاب يغادرون حفل تخرج جامعة ستانفورد احتجاجا على التعاون مع إسرائيل

غادر مئات الطلاب أمس الأحد حفل تخرج جامعة ستانفورد الأميركية احتجاجا على استثمارات للجامعة في مؤسسات توفر الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة الطلاب وهم يغادرون الحفل مع بداية كلمة رئيس الجامعة حاملين الأعلام والكوفية الفلسطينية، وقدرت منصات إعلامية عدد الطلاب بأكثر من 400.

وقد دعت مجموعة طلابية مقاطعة للحفل الطلاب إلى حفل تخرج بديل في اليوم ذاته يحضره الطلاب الذين حرمتهم الجامعة من حضور حفل التخرج لدورهم في الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجامعات الأميركية قبل أشهر رفضا للحرب على غزة.

TODAY: Over 400 Stanford University students walk out of commencement alongside their families during President Richard Saller’s speech.

Students say the walkouts are demanding divestment from Israel and are protesting the shut down of a 120 day sit-in for Gaza. pic.twitter.com/t4mX4gCYtE

— BreakThrough News (@BTnewsroom) June 16, 2024