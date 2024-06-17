مئات الطلاب يغادرون حفل تخرج جامعة ستانفورد احتجاجا على التعاون مع إسرائيل

غادر مئات الطلاب أمس الأحد حفل تخرج جامعة ستانفورد الأميركية احتجاجا على استثمارات للجامعة في مؤسسات توفر الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة الطلاب وهم يغادرون الحفل مع بداية كلمة رئيس الجامعة حاملين الأعلام والكوفية الفلسطينية، وقدرت منصات إعلامية عدد الطلاب بأكثر من 400.

وقد دعت مجموعة طلابية مقاطعة للحفل الطلاب إلى حفل تخرج بديل في اليوم ذاته يحضره الطلاب الذين حرمتهم الجامعة من حضور حفل التخرج لدورهم في الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجامعات الأميركية قبل أشهر رفضا للحرب على غزة.

TODAY: Over 400 Stanford University students walk out of commencement alongside their families during President Richard Saller’s speech. Students say the walkouts are demanding divestment from Israel and are protesting the shut down of a 120 day sit-in for Gaza. pic.twitter.com/t4mX4gCYtE — BreakThrough News (@BTnewsroom) June 16, 2024

وقبل نحو أسبوعين، ألقي القبض على أكثر من 10 أشخاص في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بعد أن تحصن طلاب متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين داخل مكتب رئيس الجامعة، في أحدث اشتباك بين الطلاب الأميركيين والسلطات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحث الطلاب الجامعة على سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من بين مطالب أخرى.

وقالت الجامعة إنه سيتم تعليق دراسة الطلاب المعتقلين، وحرمان المتخرجين منهم.

وأزالت الجامعة أيضا مخيما مؤيدا للفلسطينيين كان قائما في الحرم الجامعي منذ أبريل/نيسان الماضي، كما أزالت عرضا مؤيدا لإسرائيل لتكريم القتلى الإسرائيليين في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعوى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

وكانت جامعات أميركية وأوروبية عديدة شهدت احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما حدى بالسلطات المحلية في العديد منها لفك مخيمات للمحتجين المؤيدين لفلسطين، واعتقال العشرات.