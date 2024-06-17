كاتب إسرائيلي: ما فائدة استمرار الحرب على غزة؟

قال الكاتب الإسرائيلي أرئيلا رينغل هوفمان إنه من المستحيل عدم التساؤل عن الفائدة من الحرب المستمرة على قطاع غزة خاصة في ظل الأوضاع التي تشهد تعثرا ملحوظا.

وأضاف في تقرير له نشره موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الوقت حان لاتخاذ قرارات صعبة في وقت لا يظهر فيه أن تحقيق نصر كامل يبدو ممكنا.

ويرى الكاتب أنه من المستحيل وصف مدى الرعب والحزن الذي يشعر به الناس عند سماع خبر مقتل 10 جنود إسرائيليين في المعارك، فهؤلاء الجنود لم يخسرهم الجيش فقط، بل خسرهم المجتمع بأسره، وعائلاتهم بشكل خاص، كما يشرح الكاتب.

وأشار الكاتب إلى ضرورة طرح الأسئلة الملحة والتساؤل عن الفائدة من استمرار العمليات العسكرية الحالية مع تزايد الحديث عن نوع من "التعثر" ليس فقط في الإعلام المكتوب أو الأستوديوهات، بل أيضا بين الصفوف العليا للجيش.

وانتقد تصريحات قيادات عسكرية تشير إلى أن الجيش على وشك تحقيق "حسم ضد حماس". وقال إن هذه التصريحات تأتي في ظل ضرورة اتخاذ قرارات صعبة بشأن استمرار العمليات في غزة أو التوجّه نحو اتفاقية سلام.

وتابع أن تلك القرارات يجب أن تكون واضحة للجميع، لأن الحرب دائما تأتي بتضحيات، والجنود الإسرائيليون ليسوا استثناء من ذلك.

ونقل الكاتب عن أحد كبار الضباط قوله "هناك خياران، إما الانسحاب الآن وهذا يعني الاعتراف بالتخلي عن أهداف الحرب، أو إدخال المزيد من الفرق العسكرية لشن هجوم شامل كما كان الحال بداية الحرب".

وأكد أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة.

وزاد أن الوضع شمال غزة يزداد تدهورا "والمجتمع الإسرائيلي بأسره، وليس فقط الجيش، بحاجة لمعرفة ما إذا كانت التضحيات المستمرة تبرر الأهداف الحالية للحرب، لاسيما في ظل تزايد الأصوات التي تطالب بإيجاد حلول بديلة".