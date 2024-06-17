شاهد: اللحظات الأولى للسفينة اليونانية بعد استهدافها في البحر الأحمر

بث طاقم سفينة "إم في توتار" المملوكة لجهة يونانية مشاهد توثق اللحظات الأولى لهجوم شنته جماعة الحوثيين على سفينتهم في البحر الأحمر.

وتظهر المشاهد المصورة التي جرى تداولها في الساعات الماضية، لحظات التوتر بين طاقم السفينة عقب تعرضها للاستهداف ومحاولة التعامل مع الحدث وإجراء اتصالات لإبلاغ الجهات المعنية.

كما وثق الطاقم عمليات إجلائه من على متن السفينة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في 12 من يونيو/حزيران الجاري عن استهداف سفينة توتار في البحر الأحمر بزورق مسير تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الجماعة إنها استهدفت السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها "قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".