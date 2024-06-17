شاهد.. أمطار على مكة ومنى بعد ارتفاع كبير في درجة الحرارة

هطلت أمطار، وصفتها وسائل إعلام ومنصات سعودية بالغزيرة، على مكة المكرمة ومنى، ساهمت في خفض درجة الحرارة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأيام الماضية.

وقال موفد الجزيرة لتغطية الحج أحمد خليفة إن الحجاج تفاجؤوا بهطول كميات غزيرة من الأمطار مصحوبة بحبات من البرد، مشيرا إلى أنها ساهمت في تلطيف الأجواء بعد الارتفاعات القياسية لدرجة الحرارة في الأيام الماضية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت قبيل بدء الحج أن موسم حج هذا العام يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، بنسبة تتراوح بين 45 و48 درجة مئوية، مما يشكل خطورة على صحة الحجاج.

وأعلنت عدة دول عربية عن وفيات في صفوف الحجاج، إثر إصابتهم بضربات شمس، وسط تحذيرات طبية ورسمية للحجاج لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

ونبهت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الحجاج إلى أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة، والتي تعد كبرى الصعوبات التي يواجهها الحجاج.