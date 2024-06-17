شاهد.. أمطار على مكة ومنى بعد ارتفاع كبير في درجة الحرارة

شهدت مكة المكرمة ومشعر منى مساء ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك هطول كميات كبيرة من الأمطار الرعدية مع تساقط حبات البرد وهبوب رياح قوية.

وهطلت هذه الأمطار عقب موجة حر شديدة شملت المشاعر المقدسة لأيام عدة بلغت فيها درجات الحرارة مستويات قياسية وغير مسبوقة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أن المشاعر المقدسة تسجل اليوم الاثنين أعلى درجات الحرارة منذ بدء موسم الحج بدرجة قد تصل إلى 49 درجة مئوية.

ونبهت السلطات السعودية حجاج بيت الله الحرام مرات عدة إلى عدم التعرض للشمس وتجنب الذهاب في أوقات الذروة لرمي الجمرات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأكدت على ضرورة تقيد الحجاج جميعا بالتعليمات والتوصيات الصحية لحمايتهم واستكمال ما تبقى من مناسك بصحة وسلامة.

وقال موفد الجزيرة لتغطية الحج أحمد خليفة إن الحجاج تفاجؤوا بهطول كميات غزيرة من الأمطار مصحوبة بحبات من البرد، مشيرا إلى أنها ساهمت في تلطيف الأجواء بعد الارتفاعات القياسية لدرجة الحرارة في الأيام الماضية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت قبيل بدء الحج أن موسم حج هذا العام يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، إذ تراوحت بين 45 و48 درجة مئوية، مما يشكل خطورة على صحة الحجاج.

وأعلنت دول عربية عدة عن وفيات في صفوف الحجاج إثر إصابتهم بضربات شمس، وسط تحذيرات طبية ورسمية للحجاج لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

ونبهت وزارة الصحة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- الحجاج إلى أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة، والتي تعد كبرى الصعوبات التي يواجهها الحجاج.