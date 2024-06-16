شهيدان بحي تل السلطان غربي رفح ومقتل ضابطين وجندي إسرائيليين شمال غزة

استشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال الإسرائيلي في حي تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين وجندي خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات إسعاف أثناء محاولتها انتشال جثامين شهداء في حي تل السلطان برفح.

وكان المراسل قال في وقت سابق إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية حي تل السلطان غربي رفح.

من ناحيتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أوقعت "قوة صهيونية متوغلة بالحي السعودي برفح في كمين محكم"، مؤكدة أنها فجرت آلية وقتلت أفرادها.

وأعلن جيش الاحتلال الأحد مقتل ضابطين من اللواء الثامن في معارك شمالي القطاع، كما أعلن مقتل جندي من الفرقة 601 من سلاح المهندسين خلال المعارك في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس مقتل 8 جنود في رفح في كمين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحدهم الضابط برتبة نقيب وسيم محمود، وهو نائب قائد السرية في كتيبة الهندسة 601.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس أن مقاتليها تمكنوا من قتل مجموعة من الجنود الإسرائيليين في كمين تمثّل في عملية مركّبة ضد آليات جيش الاحتلال المتوغلة في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وبهذا الصدد، قال اللواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك إن "ما يجري في رفح عار فنحن لا نقاتل حماس بشكل فعلي بل هم يفخخون الطرقات ونحن نقتل"، وأضاف أنهم قلصوا قدرة الجيش في 20 عاما "حتى بات لا يمكنه الانتصار على حماس".

كما أكد بريك أن الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي الإطار ذاته، قال ضابط إسرائيلي لموقع "والا" إن العملية في رفح باتت في قلب الانتقادات في الميدان، وإنه كان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة. وأشار الموقع إلى أن هناك شعورا بين ضباط في الاحتياط بأنه لا يوجد هدف واضح للعديد من المهام في قطاع غزة.

وأكد الموقع أن "نمط عملية رفح يسير بشكل غير مكتمل وكان يجب أن تتم بشكل أسرع".

توقف تكتيكي

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "توقف تكتيكي" يومي لعدة ساعات للعمليات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

وقال الجيش الاسرائيلي صباح الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليغرام" إن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (5 صباحا إلى 4 مساء بتوقيت غرينتش) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

غير أنه أوضح في بيان لاحق أنه "لا يوجد وقف للأعمال القتالية في جنوب قطاع غزة"، مضيفا أن العمليات العسكرية "في رفح مستمرّة".