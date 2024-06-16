مجازر جديدة بغزة ومقتل ضابط وجندي للاحتلال باشتباكات

تكبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر جديدة باشتباكات في جنوب غزة وفي كمين لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– بأحد أحياء رفح، وواصلت ارتكاب مجازرها في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في كتيبة الهندسة 601 وضابط يخدم في لواء ناحال في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها أوقعت قوة إسرائيلية متوغلة بالحي السعودي برفح في كمين محكم وفجرت آلية عسكرية وقتلت أفرادها.

وبثت سرايا القدس صورا من قصف مقاتليها لمدن إسرائيلية وبلدات في غلاف غزة برشقات صاروخية، وقالت إن العملية رد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل ضابطين من اللواء الثامن في معارك شمالي القطاع، كما أعلن مقتل جندي من الفرقة 601 من سلاح المهندسين خلال المعارك في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس مقتل 8 جنود في رفح في كمين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحدهم الضابط برتبة نقيب وسيم محمود، وهو نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601.

مجازر جديدة

في غضون ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن مجازر الاحتلال في الساعات الماضية أسفرت عن 41 شهيدا وإصابات بلغت 102، وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الوزارة ارتفاع العدد الإجمالي إلى 37 ألفا و337 شهيدا و85 ألفا و299 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، أكد مراسل الجزيرة استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد المراسل باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكد إصابة 3 فلسطينيين نتيجة إطلاق مسيرات الاحتلال النار على مواطنين في مناطق مختلفة من مدينة غزة.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تواصل نسف مبان سكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى، وأضاف أن أصوات الانفجارات تسمع بين الحين والآخر، بينما يتصاعد الدخان الكثيف من الأماكن التي تعرضت لعمليات النسف.

جنوبا في رفح، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال في حي تل السلطان. ووثقت كاميرا الجزيرة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية أثناء محاولتها انتشال جثامين الشهداء في الحي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل مكثف مخيم الشابورة وسط رفح، وأضافت أن دبابات الاحتلال جددت إطلاق النار وقذائف المدفعية في المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.