البرهان يؤكد ثقته بالنصر وحميدتي يتهمه بالانسحاب من المفاوضات

أكد عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك ثقته بالنصر الكامل في الحرب، في المقابل اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجيش بالانسحاب من مفاوضات السلام.

وقال البرهان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس، إنه يزداد ثقة ويقينا بتحقيق النصر الكامل في ما سماها معركة الكرامة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي تهنئة بمناسبة عيد الأضحى في حسابه على منصة إكس وجهها للشعب السوداني الصابر الصامد حسب تعبيره، أعرب عن ثقته بعودة الوطن بكامل عافيته آمنا قويا وموحدا ووطن الحرية والسلام والعدالة حسب قوله.

التهنئة للشعب السوداني الصابر الصامد بعيد الأضحى المبارك . وفي هذه الأيام المباركة ، نزداد ثقةً ويقيناً ، بتحقيق النصر الكامل في معركة الكرامة وعودة الوطن في كامل عافيته ،آمناً قوياً وموحداً وطن الحرية والسلام والعدالة .

كل عام والشعب السوداني والأمة الإسلامية بخير. — A.fatah Alburhan (@aftaburhan) June 15, 2024

في المقابل، شدد قائد قوات الدعم السريع على أن قواته لن تتهاون في الدفاع عن نفسها ممن سماها فلول النظام القديم وعناصر الحركة الإسلامية في الجيش السوداني وجهاز المخابرات، إضافة إلى "حركات الارتزاق المسلحة".

وجدد حميدتي ترحيبه بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف لتحقيق السلام الشامل واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد، متهما الجيش السوداني بالانسحاب من مفاوضات السلام.

وأضاف أن السودان يعاني ظروفا استثنائية بسبب الحرب. كما دعا لضرورة فتح جميع الممرات لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين.

خطابي للشعب السوداني وأشاوس قوات الدعم السريع بمناسبة #عيد_الاضحي المبارك #كل_عام_وانتم_بخير pic.twitter.com/4uIObYeeuF — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) June 16, 2024

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة سابقا، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وعبَر نحو 1.61 مليون سوداني إلى البلدان المجاورة، بحسب التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في 12 فبراير/شباط الماضي.

ويقول المكتب الأممي، في تقريره، إن "احتياجات المساعدات الغذائية في السودان تتسارع بسبب التوسع الأخير في القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

ويحذر من أن السودان قد يصبح خلال عام 2024 ثالث دولة تضم أعلى نسبة من السكان المحتاجين بين البلدان التي تراقبها شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة، التي ترعاها "وكالة التنمية الدولية" التابعة للولايات المتحدة.