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عاجل| القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة ستصدق على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية والدول المعترفة بالدولة الفلسطينية

16/6/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة