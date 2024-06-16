شاهد.. القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية مدرعة غربي غزة

بثت الجزيرة مشاهد حصرية لكمين نفذه مقاتلو كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوة إسرائيلية عند مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية رصد تحركات قوات الاحتلال وآلياته وأماكن تموضعه بحي تل الهوى غربي غزة، ثم بدء عملية إعداد تجهيز حقل الألغام وزراعة العبوات الناسفة.

كما تضمنت المشاهد وصول ناقلة جند، وعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى الكمين، ومن ثم تفجير حقل الألغام، حيث أعقبه قصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وبعد تفجير حقل الألغام، تقدمت الآليات والجيبات الإسرائيلية بالتزامن مع ستائر دخانية للتغطية على عملية إجلاء القتلى والجرحى، حيث رصدت عملية هبوط طائرات مروحية لنقل القتلى والجرحى.

وختم الفيديو بتصريح الناطق باسم القسام أبو عبيدة، والذي أكد فيه أن "ضرباتنا الموجعة للعدو ستستمر في كل مكان يتواجد فيه".

وكانت القسام أعلنت -أمس السبت- تمكن مقاتليها في إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أعد مسبقا على مفترق النابلسي، حيث تم تفجير المكان فور وصول القوة المدرعة للمكان.

وأكدت القسام إيقاع القوة بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن مقاتليها رصدوا هبوط طيران مروحي لإخلاء الخسائر البشرية بصفوف جيش الاحتلال.

وبالتزامن مع ذلك، استهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي بتل السلطان غربي مدينة رفح، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها، باعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.