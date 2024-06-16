رغم جراحهم.. غزيون يحتفلون بعيد الأضحى ويعايدون الأمة العربية والإسلامية

لم تغب مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في غزة بالرغم من الظروف المأساوية والتهديد بالقتل في أي لحظة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 9 أشهر، والذي دمرت فيه إسرائيل معظم مساجد القطاع.

غزة تحتفل بالعيد ❤️ pic.twitter.com/X5cFs90V4n — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 16, 2024

فرغم كل تلك الظروف أقام الغزيون صلاة العيد على أنقاض المساجد المدمرة، وفي المستشفيات وفي أي ساحة يمكن أن يصلى فيها صلاة عيد الأضحى المبارك من شمال القطاع إلى جنوبه.

ومع إشراقة شمس عيد الأضحى، بدأ الغزيون بنشر صور وهم يؤدون صلاة العيد والاحتفال، ونشر الناشط ياسر وهو من أهالي غزة صورا مع أهالي حارته وعلق عليها بالقول: "صلاة العيد من حارتنا، على أنقاض مسجد الحيّ المدمر، هؤلاء بعض ممن تبقى من شبابها، وواجهوا النار والجوع والفقد".

وأضاف ياسر "يغيب عن هذه الصورة السنوية كثير من الشهداء نعرفهم بأسمائهم وعشرات من الأسرى لا نعرف عن ظروفهم في السجن.. سيكون العيد حقيقيا يا شباب حارتنا الشجعان".

صلاة العيد من حارتنا، على أنقاض مسجد الحيّ المدمر، هؤلاء بعض ممن تبقى من شبابها، وواجهوا النار والجوع والفقد.. يغيب عن هذه الصورة السنوية كثير من الشهداء نعرفهم بأسمائهم وعشرات من الأسرى لا نعرف عن ظروفهم في السجن.. سيكون العيد حقيقيا يا شباب حارتنا الشجعان. #غزة pic.twitter.com/9wd1LNptrj — Yasser (@Yasser_Gaza) June 16, 2024

ونشر الكاتب جهاد حلس صورته مع أطفاله في صلاة العيد وكتب "من صلاة العيد في غـزة ورغم الجراح، نقول لكم كل عام وأنتم بخير".

من صلاة العيد في ڠـزة ورغم الجراح، نقول لكم كل عام وأنتم بخير ❤️ pic.twitter.com/Stb3AeZ18H — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) June 16, 2024

أما الطبيب محمد فقال في تدوينة "أخيرا صورة مبهجة من صباح العيد في غزة"، ونشر صورته مع عبود بطاح "أقوى صحفي في العالم".

أخيرا صورة مبهجة من صباح العيد في غزة ❤️ pic.twitter.com/Na52QlAo5O — MO (@Abu_Salah9) June 16, 2024

ليس أهل غزة وحدهم فقط من قدموا التهاني والتبريكات للأمة العربية والإسلامية، الطبيب العماني هاني القاضي، والذي يعمل في غزة ضمن فريق طبي، نشر صورته مع الفريق الطبي والمرضى من داخل المستشفى، وكتب "كل عام وأنتم بخير جميعا من أرض غزة الطاهرة".

كل عام و أنتم بخير جميعاً من ارض غزة الطاهرة#العيد_في_غزة_غير pic.twitter.com/xHZEXhE8mH — Hani Al-Qadhi (@HaniQadhi) June 16, 2024

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.