بايدن يعود إلى الولايات المتحدة للتركيز على حملته بعد جولة دولية طويلة

بعد انتهاء قمة مجموعة السبع في إيطاليا، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن للتركيز على مسار حملته الانتخابية، حيث سيشارك في حدث لجمع التبرعات في لوس أنجلوس بحضور نجوم هوليود.

وسيحضر الممثلان جورج كلوني وجوليا روبرتس وكذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له خلال فترتي ولايته (2009-2017)، الحدث الذي جمع حتى الآن 28 مليون دولار، وفقا لفريق حملة بايدن الانتخابية، وهو رقم قياسي للحزب الديمقراطي.

وبعودته إلى الولايات المتحدة، يكون بايدن قد اختتم جولة دولية طويلة شملت الاحتفالات بذكرى الإنزال في فرنسا الأسبوع الماضي وقمة لمجموعة السبع في إيطاليا انتهت مساء الجمعة.

كما أن نائبة الرئيس كامالا هاريس مثلت الولايات المتحدة في قمة بشأن السلام في أوكرانيا بدأت السبت في سويسرا، من دون مشاركة روسيا.

ويأتي الحدث الذي يُقام في كاليفورنيا، والذي وصفته حملة بايدن بأنه "استعراض للقوة"، بعد 4 أيام على إدانة محكمة في الولايات المتحدة هانتر بايدن (نجل الرئيس) بحيازة سلاح ناري خلافا للقانون.

وقال بايدن إنه لن يعفو عن نجله، مشيرا إلى أنه لن يخفف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقه.

وسيشهد هذا الحدث لقاء بين جو بايدن وباراك أوباما يديره الكوميدي جيمي كيميل.

ويتوقع أن تكون أجواء هذا اللقاء أكثر ودية من تلك التي تنتظر الرئيس خلال أول مواجهة متلفزة له يوم 27 يونيو/حزيران الجاري أمام سلفه دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.