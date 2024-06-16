الحكومة الأفغانية تشارك في الجولة الثالثة من محادثات الدوحة

قالت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان إنها ستشارك في الجولة الثالثة من محادثات الدوحة التي تعقد أواخر يونيو/حزيران الجاري، بعد غيابها عن الجولتين السابقتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قرار المشاركة جاء بناء على جدول الأعمال وتركيبة المؤتمر، وذلك بعد مفاوضات استمرت شهرين مع الأمم المتحدة. وأضافت أن أي تغيير سيطرأ على الاتفاق سيؤثر على قرار المشاركة.

وقال مصدر رسمي في الوزارة إن القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي سيترأس الوفد الأفغاني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد قوله إن وفدا حكوميا سيشارك في مؤتمر الدوحة المقبل.

وأضاف مجاهد أن الوفد "سيمثل أفغانستان هناك ويعبر عن موقفها".

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الأفغانية امتنعت عن المشاركة في الجولتين السابقتين من المحادثات المتعلقة بأفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة، لاعتبارات قالت إنها سياسية تتعلق بجدول الأعمال والتمثيل الأفغاني في الاجتماعات.

وعادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية. واتفقت القوى الغربية على عدم الاعتراف بالحكومة التي شكلتها الحركة، على أن تتفاعل معها ضمن إستراتيجية دولية مشتركة.