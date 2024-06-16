ألمانيا تخطط لترحيل لاجئين إلى أفغانستان دون تواصل مع طالبان

ذكر تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الأحد أن الحكومة تجري محادثات مع أوزبكستان للسماح بتنفيذ عمليات ترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان دون إجراء مشاورات مباشرة مع حركة طالبان.

وقالت المجلة -دون أن تكشف عن مصادرها- إن وفدا من وزارة الداخلية الألمانية سافر إلى طشقند في أواخر مايو/أيار.

وسوف تستقبل الحكومة الأوزبكية، بموجب الخطة المقترحة، عددا محدودا من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم للجوء وتقرر ترحيلهم من ألمانيا، ومن ثَم ترسلهم مباشرة إلى أفغانستان المجاورة بمساعدة شركة طيران خاصة توفر رحلات جوية إلى كابل.

ولم تعلق وزارة الداخلية الألمانية بعد على هذا التقرير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها تدرس ترحيل مهاجرين أفغان يشكلون تهديدا أمنيا إلى وطنهم بعد أن تسببت واقعة طعن في مقتل شرطي مما أثار مطالبات باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.

بدوره، توعد المستشار أولاف شولتس باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة، بما في ذلك "ترحيل طالبي اللجوء المجرمين" إلى أفغانستان وسوريا.

واتخاذ مثل هذه الخطوة قد يثير جدلا لأن ألمانيا لا ترحل الأشخاص إلى دول قد يواجهون فيها خطر الموت. وأوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة في 2021.

وذكر تقرير "دير شبيغل" أن حكومة طشقند تريد التوقيع على اتفاق رسمي للهجرة مع ألمانيا قبل التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات الترحيل.

وأوضحت المجلة أن هذا الاتفاق يهدف إلى تنظيم دخول العاملين المهرة من أوزبكستان إلى ألمانيا، مضيفة أن الممثل الخاص لبرلين لاتفاقات الهجرة سيتوجه إلى هناك الأسبوع المقبل.