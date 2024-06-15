35 شهيدا بمجازر جديدة في غزة وتحذيرات من تصاعد حرب التجويع

قالت مصادر طبية فلسطينية إن نحو 35 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر الجمعة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في حين حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار الحرب المدمرة.

وقالت المصادر الطبية إن من بين الشهداء 19 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف الاحتلال 3 منازل في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية قالت إن 9 أشخاص استشهدوا بعد غارة شنها جيش الاحتلال على منزلين بحي التفاح بمدينة غزة، أحدهما لعائلة حتحت، نجم عنه سقوط 5 شهداء والثاني لعائلة عائلة الجماصي بشارع الشعف بحي التفاح خلف 4 شهداء، وقد دمر القصف المنزلين بشكل كامل كما أدى لتضرر عدد كبير من المنازل المجاورة المبنية من الصفيح.

كما سقط 5 شهداء في قصف ثالث لأحد المنازل بحي الشجاعية بمدينة غزة.

#شاهد | الاحتلاال يواصل القصف ونسف المباني في رفح pic.twitter.com/9BvwKtXj4h — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 15, 2024

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارات التي استهدفت المنازل الثلاثة خلفت أكثر من 50 مصابا، وقال إن من بين الشهداء رضيعة استشهدت في قصف أحد المنزلين اللذين استهدفا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن مدفعية الاحتلال الإٍسرائيلي استهدفت محيط سوق البسطات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

حرب تجويع

يأتي ذلك في حين قالت مصادر طبية إن طفلا فلسطينيا في العاشرة من عمره استشهد في دير البلح بقطاع غزة جراء سوء التغذية والجفاف.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل صعدت فيما وصفها بحرب التجويع في محافظتي غزة وشمال غزة.

#صور | وداع حزين للطفل مصطفى حجازي (10 سنوات) الذي استش&د بسبب سوء التغذية في دير البلح وسط قطاع غز.ة pic.twitter.com/nlBu0hmLtK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 15, 2024

كما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجعل من المستحيل توصيل المساعدات الغذائية في القطاع.

وأبدى البرنامج خشيته أن يشهد جنوب غزة قريبا المستويات الكارثية نفسها للجوع التي تم تسجيلها سابقا في المناطق الشمالية، مشيرا إلى أنه مع تصاعد القتال في جنوب ووسط غزة، فإن الخسائر في صفوف المدنيين مدمرة.

وشدد البرنامج على ضرورة استمرار التحسن في تقديم المساعدات في الشمال وتوسيع نطاقها لضمان إمدادات الأغذية، مضيفا أن الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والوقود اللازم للمخابز والإمدادات الطبية ضروري أيضا لتحقيق أمن غذائي مستقر.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلا قرارا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبه بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "الإبادة الجماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.