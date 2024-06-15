تخصيص وحدة إسرائيلية للتعامل مع المتظاهرين المطالبين بإطلاق المحتجزين

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الشرطة الإسرائيلية خصصت وحدة نخبة للتعامل مع المتظاهرين في القدس، المطالبين بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الوحدة مخصصة أصلا للتعامل مع جرائم خطيرة، مثل إحباط هجمات إرهابية، وأشارت إلى أن الوحدة حاولت تجنيد محتجين وزرعهم داخل المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وإعادة الأسرى.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء في الوحدة تنكروا في هيئة متظاهرين بالقدس، ثم شوهدوا فجأة وهم يقومون باعتقالات مفاجئة.

وصعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في الأسابيع الأخيرة، احتجاجاتها ومظاهراتها التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، لكن دون جدوى، لإصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب، للبقاء في السلطة، وفق مراقبين.