القسام تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة

"سبت أسود على إسرائيل "بهذه العبارة وصف نشطاء التواصل لحظة إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ كمين مركب ضد آليات العدو الإسرائيلي في تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة، أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، في حين قال موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي إن 8 جنود قتلوا في الهجوم.

"سبت أسود" على إسرائيل. مقتل ٨ جنود إسرائيليين، وتحولهم أشلاء، إثر إستهداف مدرعتهم التي كانت تحمل متفجرات لنسف منازل برفح. – صفحات المستوطنين. — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) June 15, 2024

الخبر لقي تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، واعتبرته حادثا خطيرا، ليتسأل المغردون "هل يصح فعل المقاومة بالتضحية بالصهاينة في يوم عرفة؟".

هل يصح فعل المقاومة بالتضحية بالصهاينة ب #يوم_عرفة ؟ مقتل 8 جنود إسرائيليين في استهداف عربة النمر بقذيفة مضادة للدروع فجر اليوم شرق رفح.

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في حين وجد نشطاء اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه خسر 8 من جنوده، بعدما استهدفتهم كتائب القسام "الاعتراف المؤلم جاء للضغط على حكومة الحرب للانسحاب" فليس من عادات الاحتلال الكشف عن مثل هكذا أرقام.

أن يعترف جيش الاحتلال بمقتل 8 جنود في عملية استهداف بطولية لرجال الله🔻 في يوم من ايام الله فجرًا

نعم لقد اعترف أن جنوده تفحموا في عربة نمر شرق رفح

واضح أن هذا الاعتراف المؤلم جاء للضغط على حكومة الحرب للانسحاب

عادة لا يكشف عن مثل هذه الأرقام بهذه السرعة

الله أكبر#يوم_عرفة https://t.co/h2lVcafLKv — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) June 15, 2024

"المقاومة الفلسطينية تحتفل بعيد الأضحى، على أجساد الجنود الإسرائيليين" هكذا تفاعل بعض النشطاء الذين اعتبروا ما بثته القسام احتفالية لهم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ليعمق من جروح المحتل.

المقاومة الفلسطينية تحتفل بعيد الاضحى ، على اجساد الجنود الإسرائيليين الساعة 5:00 فجراً، اطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخ مضاد للدبابات على ناقلة جند من نوع نمر، فانفجرت على الفور واشتعلت فيها النيران بشكل كامل على جميع الارهابيين الاسرائيليين النائمين بداخلها حسب الاعلام العبري… pic.twitter.com/XIvdevOp2U — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 15, 2024

وقالت القسام إنها استهدفت جرافة من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي بتل السلطان، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، "وفور وصول قوة إنقاذ استهدفنا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105″، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

كما نشرت السرايا مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة وأشعلت منصات التواصل.