مقاتلو القسام يحيون "سنة التكبير" ويشعلون منصات التواصل

"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ" هكذا عنونت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورة نشرتها عبر قناتها الرسمية في تليغرام.

ومع صباح اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ، وتزامنا مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، فضلت القسام إحياء سنة التكبير في يوم عرفة وأشعلت منصات التواصل.

وغزت الصورة منصات التواصل الاجتماعي وأعاد النشطاء مشاركتها على نطاق واسع، مشيدين بالمقاومين الذين ما زالوا صامدين ضد الاحتلال الإسرائيلي نصرة للقضية الفلسطينية.

بينما وجد بعض المغردين أن ما نشرته كتائب القسام يلخص كل ما تقوم به المقاومة بعزة وثبات نصرة للحق، فكتب أحدهم "اختصار الاختصار".

اختصار.. الاختصار..#كتائب_القسام تنشر بعزة المؤمنين المجاهدين، أهل الإيمان والثبات والعقيدة الصحيحة.. pic.twitter.com/OIs1O8OwoN — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) June 15, 2024

وتضامن العديد من النشطاء مع رجال المقاومة الذين لا يزالون صامدين منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ يا رب أيد جندك وانصرهم #كتائب_القسام #فلسطين #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/7dvV9XQKc0 — 𓂆 🇵🇸Naser 𓂆 🇵🇸 (@Nass_______er) June 15, 2024

ودعا اليوم السبت أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حجاج بيت الله الحرام "أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة"

وتفاعل رواد منصات التواصل كعادتهم مع خطابات "الفارس الملثم" التي أصبحت تتصدر المواقع في كل ظهور له.