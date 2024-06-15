نتنياهو: دفعنا ثمنا يفطر القلب في حربنا العادلة للدفاع عن الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل دفعت ثمنا يفطر القلب في ما وصفها بـ"حربها العادلة للدفاع عن الوطن" حسب قوله، متعهدا بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين.

كما أشار إلى أن من وصفه بـ"العدو المتوحش" ليست لديه نية التوقف بل "يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر".

وأكد أن إسرائيل الآن في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة بما فيها المحافل الدولية، وأمامها تحديات كثيرة قادمة.

وأضاف رغم الثمن المزعزع سنلتزم بأهداف الحرب للقضاء على حماس واستعادة المخطوفين وألا تشكل غزة خطرا مرة أخرى على إسرائيل.