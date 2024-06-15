جنوب أفريقيا.. بدء تشكيل حكومة ائتلافية بعد إعادة انتخاب رامابوزا رئيسا للبلاد

أعيد انتخاب سيريل رامابوزا رئيسا لجنوب أفريقيا لولاية ثانية، وبدأ اليوم السبت في تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب الأغلبية والمعارضة.

وحصل رامابوزا الجمعة على 283 صوتا في البرلمان، متفوقا بفارق كبير على المرشح الآخر جوليوس ماليما من حزب اليسار الراديكالي، والذي حصل على 44 صوتا.

ومن المقرّر أن يتم تنصيب رئيس الدولة (71 عاما) الأربعاء المقبل في بريتوريا، وفقا لمصدر حكومي.

وقد بدأ سيريل رامابوزا العمل على تشكيل حكومة جديدة السبت بعدما توصل حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي" إلى اتفاق مع حزب المعارضة الرئيسي "التحالف الديمقراطي الليبرالي".

وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي الليبرالي جون ستينهاوزن إنه "يوم تاريخي.. بداية فصل جديد من البناء والتعاون".

ويتعين على رامابوزا أن يعلن عن "حكومة وحدة وطنية شاملة" تضم، بالإضافة إلى "التحالف الديمقراطي الليبرالي"، حزب زولو إينخاتا القومي وأحزابا صغيرة أخرى.

وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إنه "مستعد لوضع خلافاتنا السياسية جانبا وإيجاد سبل مبتكرة للعمل معا من أجل مصلحة أمتنا".

وشكّلت الانتخابات التشريعية في نهاية مايو/أيار الماضي منعطفا تاريخيا في جنوب أفريقيا، حيث وضعت حدّا لـ30 عاما من هيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على الساحة السياسية، والذي كان قد أسّسه المناضل الراحل نيلسون مانديلا.

وخلال هذه الانتخابات فقد الحزب -الذي هزم نظام الفصل العنصري– أغلبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى.

وستكون الحكومة المستقبلية وسطية، ذلك أنها ستتألف من حزب المؤتمر الوطني الذي لا يزال يتمتع بغالبية 159 مقعدا من أصل 400 مقعد في البرلمان، والتحالف الديمقراطي الليبرالي (87 مقعدا) وحزب زولو إينخاتا القومي (17 مقعدا).

رسائل تهنئة

وقد هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن السبت رامابوزا على إعادة انتخابه. وأعرب عن ارتياحه "لمواصلة الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تعاونهما من أجل توسيع الآفاق الاقتصادية والاستثمار في أشكال الطاقة النظيفة وتبيان أن الديمقراطية تفي بوعدها". بحسب بيان للبيت الأبيض.

كذلك، هنأت الصين التي تعدّ الشريك الرئيسي لجنوب أفريقيا رامابوزا، في رسالة من رئيسها شي جين بينغ، حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لرامابوزا على "مساهمته الشخصية في تطوير شراكة إستراتيجية" بين بلديهما.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر منصة "إكس"، "بفضل صفاتك كقائد وخبرتك، فإنّ جنوب أفريقيا في أيدٍ أمينة".

ورأى رئيس زيمبابوي المجاورة إيميرسون منانغاغوا في إعادة انتخاب رامابوزا "شهادة واسعة النطاق على الثقة الكبيرة" للشعب فيه.