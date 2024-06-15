أردوغان: النصر للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت على أن النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها. كما تعهد باستمرار وقوف تركيا في وجه سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها أردوغان بمناسبة عيد الأضحى، وأعرب فيها عن تمنياته للأمتين التركية والإسلامية إدراك مزيد من الأعياد منعمتين بالصحة والسلام والسعادة.

وأضاف "أهنئ من كل قلبي بعيد الأضحى المبارك خاصة إخوتي وأخواتي في غزة الذين يعيشون العيد في ظل فظائع الإبادة الجماعية الإسرائيلية".

وأكد استمرار الوقوف في وجه سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أن تركيا بين الدول التي تبذل جهودا حثيثة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتابع الرئيس التركي "ندافع عن الحق والعدالة والسلام على كل منبر ولا نتردد في قول الحقيقة رغم ضغوط الشبكة الصهيونية، والنصر سيكون للشعب الفلسطيني بإذن الله رغم همجية إسرائيل ومؤيديها".

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلا قرارا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبه بوقف هجومه على رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "الإبادة الجماعية" و"تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة.